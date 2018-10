O Kanye West πήγε στο Λευκό Οίκο κι όλοι γελάνε με τον κωδικό στο κινητό του (vids)

Ο Kanye West φόρεσε καπέλο με το προεκλογικό slogan του Ντόναλντ Τραμπ «Make America Great Again» κι εμφανίστηκε στο οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου.

Η μεγάλη συνάντηση ανάμεσα στον Πλανητάρχη και τον γνωστό ράπερ από το Σικάγο πραγματοποιήθηκε, και οι αντιδράσεις από τον καλλιτεχνικό χώρο δεν έλειψαν.

Λίγες ώρες μετά, όμως νούμερο ένα συζήτηση στα Social Media είναι ο κωδικός του Kanye West! Ο σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν, βλέπετε, ξεκλείδωσε το κινητό του μπροστά στις κάμερες...

Ο μυστικός κωδικός; «000000»!

Τώρα, λογικά μετά την τόση δημοσιότητα που πήρε το θέμα θα τον άλλαξε σε: «123456».

If anyone wants to know, the access code to Kanye West's phone is 000000. pic.twitter.com/OigwNQwml4

— Beedle The Bard (@BeedleB) 12 Οκτωβρίου 2018