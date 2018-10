Μετεωρολόγος είπε τον καιρό, έχοντας τον γιο της στην πλάτη (vid)

Έναν ξεχωριστό τρόπο για να δώσει δύναμη στις εργαζόμενες μητέρες, προκειμένου να βρουν τρόπους προκειμένου να μην επηρεάζεται η σχέση με τα παιδιά τους λόγω δουλειάς, βρήκε μία μετεωρολόγος στις ΗΠΑ.

Η Σούζι Μάρτιν είπε λοιπόν το δελτίο του καιρού, πριν από λίγες ημέρες, έχοντας τον ενός έτους γιο της, στην πλάτη.

Ο μπόμπιρας μάλιστα δεν έδειξε να επηρεάζεται από τα φώτα και από την δημοσιότητα που απέκτησε πριν καν βγει από το... αυγό του, απλά σε κάποια φάση χασμουρήθηκε και συνέχισε κανονικά τον ύπνο του.

This meteorologist wore her one-year-old son to work while reporting the weather forecast in hopes to promote baby-wearing to other parents. https://t.co/Sl9syvtZ7H pic.twitter.com/KR1QCZgeXm

— ABC News (@ABC) October 11, 2018