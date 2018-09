Το... πήρε και το σήκωσε: Η αποτυχημένη προσπάθεια προσγείωσης ενός αεροπλάνου (vid)

Το αεροπλάνο της «Air France» ετοιμάζεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ. Ωστόσο, οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή αλλάζουν την φορά του.

Ο πιλότος δεν καταφέρνει να ευθυγραμμίσει το αεροπλάνο στον αεροδιάδρομο με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει την προσπάθειά του.

Strong winds brought by Storm Ali turn a plane attempting to land at Birmingham Airport sideways on its approach, forcing the pilot to abort the landing. https://t.co/j6eEGfukJR pic.twitter.com/y0KLhUfPVs

— ABC News (@ABC) 22 Σεπτεμβρίου 2018