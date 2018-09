Η ερωτική εξομολόγηση ενός Κινέζου στις Ελληνίδες και η απόρριψη από τις γιαγιάδες (vid)

Αν υπήρχε ένας άνθρωπος για να διαφημίσει την ομορφιά των Ελληνίδων στο εξωτερικό, τότε είναι αυτός του παρακάτω video.

Ο συγκεκριμένος είναι ο Simonn Nguyen και ζει στην Αυστραλία, όπου έχει εντυπωσιαστεί από την ομορφιά των Ελληνίδων και του ελληνικού φαγητού.

Σε μία άνευ προηγουμένου ερωτική εξομολόγηση λέει: «Πολλές Ελληνίδες μ’ αρέσουν, αλλά no yaya let me marry one».

Συνεχίζοντας μάλιστα, αποκαλύπτουν την στάση που έχουν οι περισσότερες γιαγιάδες όταν μαθαίνουν οτι η εγγονής του βγαίνει με έναν ασιάτη: «Κάθε φορά που λέω σε κάποια “γεια σου κούκλα”, η γιαγιά θα πάρει θέσει λέγοντας πως αν είναι να βρει η εγγονή της κάποιο καλό παιδί, δεν θα είναι Κινέζος».

Μάλιστα, στο τέλος έδωσε και το τηλέφωνό του για όποια ενδιαφέρεται...