Ρεπόρτερ... παράτησε τη live σύνδεση για να σώσει έναν σκύλο (vid)

Είδαμε ρεπόρτερ που πήραν Όσκαρ στον τυφώνα «Φλόρενς» και ρεπόρτερ που βοήθησαν.

Μία δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ βοήθησε έναν διασώστη που προσπαθούσε να σώσει έναν σκύλο που είχε καλυφθεί με νερό.

Το ζώο φαινόταν να είχε χάσει τον προσανατολισμό του και έδειχνε τρομαγμένο. Η γυναίκα το έπιασε από το κολάρο και το οδήγησε σε σημείο που το νερό ήταν πιο ρηχό.

TO THE RESCUE: ABC station reporter interrupts live stream to rescue dog chest deep in the flooded streets of New Bern, North Carolina. After struggling to carry the big dog out at first, they all made it back to safety. https://t.co/Tbsr5qdPl5 pic.twitter.com/Sl87T0Nntd

— ABC News (@ABC) 15 Σεπτεμβρίου 2018