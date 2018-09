O πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε το λόγο, αλλά την προσοχή ένας τύπους που στεκόταν ακριβώς από πίσω του στο κοινό.

Ο νεαρός δεν σταμάτησε να κάνει γκριμάτσες και τα βλέμματα ήταν πάνω του.

Όλα τα ωραία όμως κάποτε τελειώνουν και μία γυναίκα τον απομάκρυνε.

Watch the reaction of the guy behind Trump pic.twitter.com/xahBBHFfB8

— Dex (@DexterUnited) 7 Σεπτεμβρίου 2018