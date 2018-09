Είναι 99 χρονών και περπατάει κάθε μέρα 6 μίλια για να δει την άρρωστη γυναίκα του (vid)

Είναι 99 χρονών και περπατάει κάθε μέχρι 6 μίλια για να δει την άρρωστη γυναίκα του (vid)

Ο Λούθερ Γιάνγκερ είναι 99 χρονών, ζει στη Νέα Υόρκη κι αν τον δείτε να γυμνάζεται θα καταλάβεται πως είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Ο ηλικιωμένος τα τελευταία 55 χρονια είναι παντρεμένος με την Γουέβερλι και κάθε μέρα δείχνει πόσο αφοσιωμένος της είναι.

Βλέπετε, η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο που βρίσκεται 3 μίλια μακριά από το σπίτι τους. Για να τη δει περπατάει κάθε μέρα συνολικά 6 μίλια: «Δεν θέλω να μιλάω για τίποτε άλλο. Μόνο για τη γυναίκα μου. Δεν θέλω να περιμένω το λεωφορείο. Θέλω να πηγαίνω στη γυναίκα μου, μόνο αυτό έχω στο μυαλό μου».

Η γυναίκα τα τελευταία 9 χρόνια δίνει μάχη με τον καρκίνο.

ACT OF LOVE: This 99-year-old man walks six miles every single day -- no matter the weather -- to visit his wife in the hospital. And listening to him talk about her will renew your faith in love. https://t.co/T914GFyN1h pic.twitter.com/0amcJbBzwq

— CBS News (@CBSNews) 31 Αυγούστου 2018