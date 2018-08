Τι βλέπεις στην φωτογραφία: Μία πόρτα ή μία παραλία; (pic)

Κατά καιρούς έχουν γίνει viral διάφορες φωτογραφίες που είναι οφθαλμαπάτες... Ελάχιστες όμως έχουν προκαλέσει τον χαμό της συγκεκριμένης.

Ο Ρεμπέκα Ρέιλι λοιπόν ανέβασε την παρακάτω στον λογαριασμό της στο Twitter και ρώτησε όσους την ακολουθούν: «Είναι πόρτα ή παραλία;».

Αυτό ήταν αρκετό προκειμένου να προκληθεί ένας μικρός χαμός, με την συγκεκριμένη εικόνα έχει 34.000 likes, σχεδόν 20.000 retweets και 544 σχόλια.



Is this a door or a beach??? Hahahaha pic.twitter.com/f4DZ7MZzGy

But then Look at it this way pic.twitter.com/rD0OS5ojS6

— Daysi (@_daysiromero) August 29, 2018