To τελευταίο challenge που έχει κατακλύσει τα Social Media συνοδεύεται από το hashtag: #KekeChallenge και το τραγούδι του Drake "Ιn my Feelings".

Το Challenge ξεκίνησε με ένα συγκεκριμένο χορευτικό τη στιγμή που ο Drake τραγουδάει: "Keke, do you love me? Are you riding?", ωστόσο στη συνέχεια ο κόσμος άρχισε να βγαίνει από αυτοκίνητο εν κινήσει για να χορέψει.

Κάτι που ανάγκασε τις αρχές να πάρουν τα μέτρα τους...

Μερικούς από τους διάσημους που ακολούθησαν την τάση ήταν η Dua Lipa

Και ο Will Smith

Μετά τον χαμό που δημιουργήθηκε στα Social o Drake κυκλοφόρησε το κλιπ του τραγουδιού, στο οποίο συμμετέχει ο κωμικός Shiggy, που πρωτοξεκίνησε την τάση. Μάλιστα, στο τέλος ευχαρίστησε τον κόσμο που αγκάλιασε το τραγούδι παίζοντας τα βίντεο τους.