"The one where Emma got cloned". Πέρασαν αρκετά χρόνια για να καταλάβουμε ότι δεν ήταν μόνο μία Έμμα στα «Φιλαράκια»!

Η πιτσιρίκα των Ρος και Ρέιτσελ που είχε κλέψει καρδιές ήταν οι δίδυμες Cali και Noelle Sheldon που πρόσφατα έγιναν 16 ετών.

«Όλοι από την παραγωγή της σειράς λάτρευαν τα κορίτσια και τους συμπεριφέρονταν σαν πριγκίπισσες», δήλωσε η μαμά τους.