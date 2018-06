Πήγε ντυμένος στην... τρίχα σε ραντεβού με SUP για να γλιτώσει την κίνηση! (pics & vid)

Δεν χρειάζεται να έχετε επισκεφτεί τη Νέα Υόρκη για να μάθετε τι γίνεται στους δρόμους της από την κίνηση!

Ο Σκοτ Χολτ είναι κάτοικος του Νιου Τζέρσεϊ και έκανε κάτι τρελό. Είχε ραντεβού στη Νέα Υόρκη και για να μην αργήσει αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα Sup .

Ο 32χρονος τράβηξε τα βλέμματα και όλοι αναρωτήθηκαν που πήγαν τα τρένα ή τα θαλάσσια ταξί.

«Η αλήθεια είναι πως δεν ήξερα που πήγαινα! Μάλιστα, μου είπαν ότι θα μπορούσαν να με συλλάβουν. Όλοι έμειναν έκπληκτοι που ήμουν ντυμένος επίσημα. Ένας πάντως μου φώναξε αν προσπαθώ να σκοτωθώ!».

ON THE MOVE: A well-dressed man is seen paddleboarding across the Hudson River – because sometimes it just isn't worth fighting that rush hour commute.

The man reportedly made his meeting on time. https://t.co/spsOJtFXlC pic.twitter.com/dMI0BXYh4V

— ABC News (@ABC) 24 Ιουνίου 2018