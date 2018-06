Κάθε φορά που ακούμε τον ήχο της ηλεκτρικής σκούπας σκεφτόμαστε τη μαμά μας να... μπουκάρει στο δωμάτιό μας για να καθαρίσει.

Τελικά, δεν έχει μόνο αυτό το κουτάβι εφιάλτες με την σκούπα.

Δείτε την αντίδρασή του και θα καταλάβετε.

'I think my dog is scared of the vacuum' pic.twitter.com/MPWGpApRir

— LADbible (@ladbible) 16 Ιουνίου 2018