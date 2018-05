Αυτή η τουαλέτα έγινε viral για τους πιο απίθανους λόγους (pics)

Η Paula Sophia Garcia Espino είχε πάει για διακοπές στο Μέξικο, όταν αποφάσισε να ποστάρει μία φωτογραφία στο Twitter με τις σέξι καμπύλες που διαθέτει και το καυτό σορτσάκι που φορούσε, στην τουαλέτα του δωματίου...



Pretty little thing. pic.twitter.com/PSf3yHW6xc

— Paula(@Paula1Sophia) May 25, 2018

Αντί όμως να επικεντρωθούν στην νεαρή, όσοι την είδαν πρόσεξαν κάποιες άλλες λεπτομέρειες, οι οποίες πραγματικά σου καίνε τον εγκέφαλο για το τί σκεφτόταν ο άνθρωπος που έβαζε τα είδη υγιεινής.

Πρώτον, δείτε που έβαλε την υποδοχή για το ρολό υγείας...



Δεύτερον δείτε που έβαλε την κρεμάστρα για τις πετσέτες



Τρίτον, δείτε που έβαλε τους διακόπτες για το φως και την πρίζα



Λογικό είναι μετά, το τρολάρισμα να πηγαίνει... σύννεφο.



the toilet is charging, the tissue paper is 1,000ft away and behind that door is The Chronicles of Narnia. — hold up, wait a minute.. ISSA (@_LaQuashiaa) May 27, 2018

So you got a charger next to the toilet, bar under the bowl & the tp is on the other side of the room — Chris (@Sweetsir93) May 27, 2018