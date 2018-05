Ανακαλύφθηκε κοραλλιογενής «κήπος» ηλικίας 1.000 ετών (pics & vid)

Ο πλανήτης Γη εξακολουθεί να αποκαλύπτει πράγματα θαυμαστά. Τελευταίο; Έναν κήπο από κοράλλια, 2,3 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης!

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα της National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) των ΗΠΑ, κοραλλιογενής πάγκος στον Κόλπο του Μεξικού είναι κάτι το ασύνηθες. Κι είναι ο πρώτος που εντοπίζεται σε τέτοια βάθη!

#Coffeebreak for Monday: rare deepwater coral and glass sponges found in the Gulf of Mexico #underthesea https://t.co/bpSQrGQhPV

— Laura Starks (@LAStarksAuthor) May 14, 2018