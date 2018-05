Έκανε «ντου» στην σκηνή της Eurovision και άρπαξε το μικρόφωνο της τραγουδίστριας (vids)

Η τραγουδίστριας της Βρετανία... έπαθε το σοκ της ζωής της.

Όταν βρισκόταν στην σκηνή για να ερμηνεύσει το «Storm» ένας άνδρας ανέβηκε πάνω και της έκλεψε το μικρόφωνο.

Εκείνη, δεν ήξερε τι να κάνει και χειροκρότησε απογοητευμένη.

Φυσικά, η ασφάλεια της διοργάνωσης έτρεξε για να απομακρύνει τον δράστη - αυτή την φορά δεν ήταν ο γνωστός Jimmy Jump - όσο πιο γρήγορα μπορούσε.

Οι φανς της Eurovision ελπίζουν να επιτρέψουν στην SuRie να ερμηνεύσει ξανά το τραγούδι της στο τέλος της βραδιάς και να μην αδικηθεί άδικα.

Last time there was a rage invasion, the act got to perform again at the end of the night. Assume that’ll happen again tonight. Well done to SuRie for holding it together. #Eurovision #GBR pic.twitter.com/BIEaWHvtCk

— Mark Savage (@mrdiscopop) 12 Μαΐου 2018