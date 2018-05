H τραγουδίστρια που εκπροσωπεί το Ισραήλ στην Eurovision είχε ένα ατύχημα. Η Netta παραπάτησε κι έπεσε από τα σκαλιά.

Ευτυχώς, οι συνεργάτες της τη βοήθησαν να σηκωθεί και δεν τραυματίστηκε.

MY FRIEND JUST SENT ME THIS OF NETTA FALLING DOWN THE GREEN ROOM STAIRS. I DIDN’T LAUGH. PROMISE #EUROVISION pic.twitter.com/NkBPd7YeFK

— (@danxjames) 8 Μαΐου 2018