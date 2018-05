Έχουν για κατοικίδιο σαύρα - «γίγαντα» και την εκπαίδευσαν σαν σκύλο (vid)

Mια υπερμεγέθης σαύρα, η οποία έχει εκπαιδευτεί σαν κατοικίδιο σκυλάκι, κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας και γίνεται παγκόσμιο viral μεταξύ των χρηστών των social media.

To ζευγάρι των ιδιοκτητών του ερπετού που αποτελεί κάτι ενδιάμεσο των αξιαγάπητων ιγκουάνα και των γιγαντιαίων σαυρών του Κομόντο, κατάφερε να εξοικειωθεί με την παρουσία του μεγάλου ερπετου αλλά και να το εκπαιδεύσει ώστε να συμπεριφέρεται σαν ένα απλό, καθημερινό κατοικίδιο σκυλάκι.

This may be the most unique pet ever pic.twitter.com/mfd6LnTTI3

— Mashable (@mashable) April 30, 2018