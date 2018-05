Έκανε έκπληξη στον συνοδό της: Περπάτησε για πρώτη φορά μετά από 10 μήνες (vid)

Είναι κάποιες στιγμές που όσες λέξεις και να γράψεις δεν μπορείς να περιγράψεις τα συναισθήματα που σε κατακλύζουν.

Ένα κορίτσι έκανε μία απίστευτη έκπληξη στον συνοδό της που πήγε να την πάρει από το σπίτι της πριν από τον χορό.

Η Μόργκαν από τη Γιούτα τους τελευταίους 10 μήνες ήταν καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι, καθώς χρειάστηκε να κάνει μία επέμβαση μετά από μία σπάνια νευρολογική πάθηση που την «χτύπησε».

Μετά από αρκετές φυσιοθεραπείες και προσπάθειες έβαλε στόχο να κάνει στον σύντροφό της το πιο όμορφο δώρο.

Να σταθεί στα πόδια της φορώντας το φόρεμα που αγόρασε για τον σχολικό χορό. Και τα κατάφερε.

After not being able to walk with my own two legs for 10 months... i surprised my prom date with this pic.twitter.com/rKLoCoxZRL

— MoMo (@aeonianlife) 28 Απριλίου 2018