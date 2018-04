Βγάζει 10.000 δολάρια τον μήνα σχολιάζοντας σκυλιά στο Twitter (pics)

Όλα ξεκίνησαν πριν 2,5 χρόνια όταν ο Ματ Νέλσον πόσταρε μια φωτογραφία ενός μονόφθαλμου σκύλου στο twitter, γράφοντας στην λεζάντα το εξής: «Έχασε ένα μάτι στο Βιετνάμ. Είμαι φανατικός οπαδός του. Κοίτα πώς ξαπλώνει στα σκαλοπάτια. Οκτώ στους δέκα θα τον χάιδευαν».

Την επόμενη ημέρα είχε 3.000 ακόλουθους. Ο κόσμος συγκινείται πολύ εύκολα με τους τετράποδους φίλους, όλοι το ξέρουν αυτό και ο Ματ ακόμα καλύτερα.

Η πορεία ήταν αναμενόμενη. Δημιουργήθηκε το @dog_rates και ο 21χρονος φοιτητής άρχισε να αναρτά ολοένα και περισσότερες φωτογραφίες σκύλων από αυτές που του έστελναν οι διαδικτυακοί του φίλοι. Μέσα σε ένα μήνα είχε φτάσει τους 50.000 ακόλουθους.

Η επιτυχία της σελίδας φυσικά ήρθε με πολύ κόπο. Όπως εξηγεί ο Ματ, επένδυσε όλο του τον χρόνο στο να ανεβάζει φωτογραφίες, ακόμα και 18 φορές την ημέρα. «Είναι κάτι που μου τρώει κάθε διαθέσιμο λεπτό», είχε αναφέρει συγκεκριμένα στην πρώτη του συνέντευξη.

This is Rooster. He would like a hug. Maybe a kiss too but the hug is top priority. 12/10 would obviously accept pic.twitter.com/IpyBPeRrel

— WeRateDogs™ (@dog_rates) March 15, 2018