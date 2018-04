H στιγμή που ένα αυτοκίνητο μπουκάρει σε κατάστημα και περνάει δίπλα από μία πελάτισσα (vid)

Όπως φαίνεται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, την ώρα που η γυναίκα βρισκόταν στο μαγαζί πέρασε ορμητικά μέσα από την τζαμαρία ένα SUV.

Ο 31χρονος οδηγός είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ και έχασε τον έλεγχο του οχήματος του.

Ένας 64χρονος ταξιτζής δεν στάθηκε τόσο τυχερός αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ ο ανεύθυνος οδηγός συνελήφθη από τις τοπικές Αρχές.

Surveillance video shows SUV plow into 7-Eleven store in Massachusetts, hitting one man and missing woman by inches. Two people were reported injured - the driver and the man struck. https://t.co/tFcZQlThGM pic.twitter.com/z5QnwBDemO

— ABC News (@ABC) April 10, 2018