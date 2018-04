Τυφλός skater «μαγεύει» με απίθανες φιγούρες (vids)

Η απώλεια της όρασης του 29χρονου Νταν Μαντσίνα δεν στάθηκε αρκετή για να τον κρατήσει μακριά από τη του αγάπη, το skateboard.

O Νταν που έχασε την όρασή του σε μικρή ηλικία λόγω σοβαρής ασθένειας δεν το έβαλε κάτω και αποτελεί ένα από τα πιο δραστήρια μέλη της κοινότητας που ζει, καθώς εκτός από το αγαπημένο του skateboard διαπρέπει σε μία σειρά από αθλήματα όπως το μπιλιάρδο, το πατινάζ, το μπάσκετ κι τα darts.

This skater is blind and he totally shreds pic.twitter.com/Rddv4IuzCo

— Mashable (@mashable) April 5, 2018