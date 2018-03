Ο Stan θα τραγουδήσει στο Λονδίνο και το dress Code θέλει επώνυμα αθλητικά (pics)

Παράξενο παιδί ο Stan... παράξενη και η πληροφορία που είδαμε! Ο νεαρός τραγουδιστής θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για ένα live. Ο κόσμος θα τον απολαύσει σε κλαμπ στις 31 Μαρτίου και βλέποντας τις πληροφορίες «σκαλώσαμε» εδώ: «Dress Code: Smart Casual (Designer trainers are acceptable). Management reserve the right to refuse entry at their discretion».

Live ο ΣΤΑΝ στο Λονδινο - και μας επιτρεπει να βαλουμε αθλητικα ΕΠΩΝΥΜΑ παπουτσια χαρμοσυνα νεα επιτελους pic.twitter.com/hdgjv6JSRa — Afrodite (@afroditeTM) 30 Μαρτίου 2018

Δεν πιστεύω να κάνετε καμία αλητεία και να παρευρεθείτε στο κλαμπ με τίποτα ανώνυμα παπούτσια. Πιθανότατα θα... φάτε πόρτα όχι τίποτε άλλο...