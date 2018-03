To ψύχος μετέτρεψε σε... πάγο ένα αυτοκίνητο στο Λονδίνο (pics)

Τις τελευταίες μέρες η Μεγάλη Βρετανία έχει μπει στην κατάψυξη κι ακόμα και περιοχές που είχαν να δουν για χρόνια χιόνι έχουν ντυθεί στα λευκά.

Στο Λονδίνο... έχει αρκετό κρύο, αέρα και χιόνι κι εκτός από τα κλασσικά προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η κακοκαιρία είδαμε κι ένα απίστευτο περιστατικό.

Ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο έγινε viral, αφού πάγωσε ολόκληρο!

Μάλιστα, οι αρχές έκαναν tweet αφιερωμένο στον ιδιοκτήτη: «Αν είσαι ο άτυχος ιδιοκτήτης αυτού του αυτοκινήτου σου στέλνουμε την συμπαράστασή μας. Ελπίζουμε να είχαμε χρόνο να σας βοηθήσουμε να το καθαρίζατε».

#ResponseTeamB if you are the unfortunate owner of this vehicle in Tower Hamlets you have ERTBs deepest sympathy! I actually wish I had time to help you clear it #frosty #ice #beastfromtheeast pic.twitter.com/wms0YbaryX

— Tower Hamlets MPS (@MPSTowerHam) 1 Μαρτίου 2018