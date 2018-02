Σκύλος δέχτηκε τρεις σφαίρες για να προστατέψει 16χρονη (pics & vid)

Αν αναρωτιέστε ακόμα γιατί λένε πως: «Ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου» διαβάστε την ιστορία του Rex, ενός γερμανικού ποιμενικού από το Σιάτλ.

Ο σκύλος βρισκόταν μόνος στο σπίτι με τη 16χρονη κόρη της οικογένειας, όταν συνέβη το μοιραίο.

Just visited Rex at the Vet with the teen he was defending when home burglars shot him several times yesterday in Des Moines He is sedated for pain and surgery. #Q13Fox @catchwmw pic.twitter.com/gN66T69IMe

— David Rose (@DavidRoseQ13FOX) 22 Φεβρουαρίου 2018