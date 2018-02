Τα KFC ξέμειναν από κοτόπουλα και έβαλαν λουκέτο (pics)

Μπορεί τα KFC στην Ελλάδα να έχουν μόλις 6 καταστήματα, όμως το ίδιο δεν συμβαίνει στην Μεγάλη Βρετανία. Εκεί είναι πολλά περισσότερα, αλλά τις τελευταίες ημέρες αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Ίσως το μεγαλύτερο που θα μπορούσε να υπάρξει...

Και αυτό γιατί η εταιρία έμεινε από κοτόπουλο. Ναι, καλά διαβάσατε... Έμεινε από κοτόπουλο, με αποτέλεσμα να μπει λουκέτο προσωρινά σε περίπου 720 από τα 900 που διατηρούν εκεί.

Ο λόγος που η πασίγνωστη αλυσίδα έφτασε σε αυτό το σημείο, είναι επειδή άλλαξε προμηθευτή και υπήρξε ένα πρόβλημα με την παράδοση των παραγγελιών στα περισσότερα καταστήματα. Κάτι που ανάγκασε πολλούς ιδιοκτήτες να κολλήσουν στην είσοδο ανακοινώσεις σαν και αυτή...



Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, η εταιρία δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, καθώς δεν «παίζει» με την ποιότητα του φαγητού. Για αυτό και έχει online ενημέρωση για το ποια μαγαζιά είναι ανοιχτά και ποια όχι...

The Colonel has an update…

More info - https://t.co/mLELSs6TaY pic.twitter.com/WEOz6jExHC

— KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) February 19, 2018