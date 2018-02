Tattoo artist μετατρέπει σημάδια θυμάτων σε τέχνη (vid)

Πληγές που δεν θέλεις να θυμάσαι. Εγκαύματα, μαχαιριές, σφαίρες. Τσακωμοί και στιγμές που θέλεις να εξαφανίσεις από τη ζωή σου για να σταθείς ξανά στα πόδια σου.

Η Ευγενία, μία tattoo artist από τη Ρωσία, μετατρέπει αυτά τα σημάδια σε έργα τέχνης. Προσφέρει τις υπηρεσίες της σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας δωρεάν: «Έρχονται σε μένα για να σβήσουν όλες αυτές τις άσχημες στιγμές που έχουν ζήσει».

Μάλιστα, φροντίζει να ταξιδεύει συχνά σε πολλές πόλεις της Ρωσίας για να συναντήσει γυναίκες που έχουν έρθει σε επικοινωνία μαζί της και ζητάνε βοήθεια.

Russian tattooist offers “emotional support” to abuse victims by turning their scars into works of art. pic.twitter.com/IFk5ogtq8s

— RT_Documentary (@RT_Doc) 16 Φεβρουαρίου 2018