Η Χίλαρι Κλίντον διάβασε στον «αέρα» των Grammys απόσπασμα από το βιβλίο για τον Τραμπ! (vid)

Τα φετινά βραβεία Grammy ήταν κάπως απρόβλεπτα! Κατά τη διάρκεια της βραδιάς έπαιξε ένα σποτάκι. Μεγάλοι σταρ όπως οι John Legend και Cher εμφανίστηκαν να διαβάζουν αποσπάσματα από το βιβλίο που γράφτηκε για τη ζωή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Την καλύτερη οντιστιόν την άφησαν για το τέλος με τη Χίλαρι Κλίντον, την ηττημένη των Αμερικανικών εκλογών, να παίρνει τη δουλειά...

Περιμένουμε με ανυπομονησία τα νέα tweets του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών!

Cardi B, Hillary Clinton, and Cher roasted President Trump with a reading of Fire and Fury at the #GRAMMYs: https://t.co/LVAZ1dJS1e pic.twitter.com/wBSuRJLqG6 — E! News (@enews) 29 Ιανουαρίου 2018

Ο περισσότερος κόσμος της χάρισε το highlight της βραδιάς, ενώ δεν έλειψαν άλλοι που χαρακτήρισαν ντροπή την στιγμή.