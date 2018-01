Η τεχνητή νοημοσύνη «βάζει» σταρ του Χόλιγουντ να πρωταγωνιστούν σε πορνό! (vid)

Το αποτέλεσμα, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα The Guardian (απ' όπου και η παραπάνω φωτογραφική σύνθεση», είναι πολλές φορές ιδιαίτερα πειστικό, με ελάχιστες μικρές λεπτομέρειες να βάζουν σε υποψία τον θεατή για κάποια τεχνική παρέμβαση.

Ένα γκρουπ χρηστών της ιστοσελίδας Reddit έχει αφιερώσει μήνες ολόκληρους στη δημιουργία και εξάπλωση αυτών των βίντεο, που ξεκίνησαν από τον χρήστη με το ψευδώνυμο deepfake. Ξεκίνησαν με βίντεο όπου «πρωταγωνιστούσαν» η Wonder Woman Γκαλ Γκαντότ, η Τέιλορ Σουίφτ, η Σκάρλετ Τζοχάνσον και η Μέισι Γουίλιαμς του «Game of Thrones». Μέχρι σήμερα έχουν προστεθεί, ανάμεσα σε άλλα, βίντεο με την Ντέιζι Ρίντλεϊ του «Star Wars», την Έμα Γουάτσον του «Χάρι Πότερ» και τη Σόφι Τέρνερ του «Game of Thrones». Δείτε παρακάτω ένα απόσπασμα λίγων δευτερολέπτων από το βίντεο με την Γκαλ Γκαντότ στη θέση μιας πορνοστάρ.

Εντυπωσιακό, έτσι; Ενώ μια απλή «αλλαγή προσώπου» ή face swap, όπως συνηθίζεται να λέγεται, είναι εφικτή μέσα από ένα σωρό εφαρμογές που κατεβάζουμε στα smartphones, η δουλειά του deepfake και των μιμητών του είναι πολύ υψηλότερου επιπέδου χάρη στην προχωρημένη τεχνητή νοημοσύνη, που «μαθαίνει» από ένα σωρό αυθεντικά βίντεο των ηθοποιών και στη συνέχεια τα ταιριάζει κατάλληλα με εκείνα των πορνοσταρ.

Μάλιστα στα τέλη του περασμένου Δεκέμβρη ένας άλλος χρήστης με το ψευδώνυμο deepfakeapp κυκλοφόρησε ένα πρόγραμμα για υπολογιστές που επιτρέπει στον καθέναν να κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δεν είναι βέβαια εύκολο στη χρήση, και θέλει το χρόνο του – ένα κλιπ λίγων δευτερολέπτων χρειάζεται 8-12 ώρες επεξεργασίας. Αλλά με τον καιρό θα γίνονται ενημερώσεις και οι επιδόσεις θα βελτιώνονται.

Όπως είναι φυσικό, η ευκολία δημιουργίας αυτών των ψεύτικων πορνογραφικών βίντεο, έχει δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία σχετικά με άλλους τομείς της ζωής μας. Σύντομα θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα μπορούμε να εμπιστευόμαστε αυτά που βλέπουμε και ακούμε. Κι αν σήμερα τα fake news παραπλανούν τόσο κόσμο χωρίς «πειραγμένα» βίντεο, φανταστείτε τι έχει να γίνει στη συνέχεια...