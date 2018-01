Απογειώθηκαν το 2018 και προσγειώθηκαν το 2017 (pic)

Η Νέα Ζηλανδία έχει κάθε χρόνο την τιμή να είναι από τις πρώτες χώρες που υποδέχεται κάθε νέο έτος. Από την άλλη τα νησιά της Χαβάης είναι ίσως το τελευταίο σημείο στον πλανήτη που κάνει ρεβεγιόν κάθε χρόνο, καθώς η διαφορά της ώρας μεταξύ των δύο περιοχών αγγίζει σχεδόν το ένα 24ωρο.

Τί γίνεται, όμως, όταν μία πτήση με προορισμό τα εξωτικά νησιά και την πρωτεύοσά τους Χονολουλού, ξεκινάει λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου από το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας;

Τότε, όσοι τυχεροί βρίσκονται μέσα στην πτήση, έχουν την μοναδική ευκαιρία να μπουν στην «χρονομηχανή», καθώς όταν προσγειωθούν στην Χονολουλού θα βρίσκονται πάλι πίσω στο 2017.

Αυτό συνέβη και με την πτήση 446 των αερογραμμών της Χαβάης, η οποία απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο του Όκλαντ λίγα λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου, ενώ προσγειώθηκε στη Χαβάη σχεδόν μισή μέρα πριν, δηλαδή την παραμονή πρωτοχρονιάς του 2017.

Because of an unexpected delay, Hawaiian Airlines flight 446 took off in 2018 and will land in 2017. #timetravel pic.twitter.com/A5vesXmjqq

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) 31 Δεκεμβρίου 2017