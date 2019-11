Η αστυνομία πρόλαβε και εμπόδισε κουκουλοφόρους που επιχείρησαν να ανέβουν σε ταράτσες (pics & vids)

Προσπάθειες... back to back κουκουλοφόρων να ανέβουν σε ταράτσες πολυκατοικιών στα Εξάρχεια απέτρεψε η αστυνομία.

Στην πρώτη, δε, η επιχείρηση ομάδας έξι νεαρών φαίνεται πως έγινε αντιληπτή από το ξεκίνημά της στα κεντρικά της ΓΑΔΑ, είτε από κάποιο drone είτε από παρατηρητή της αστυνομίας.

Οι κουκουλοφόροι, που έφεραν σακίδια, μπήκαν στην πολυκατοικία στην οδό Σπύρου Τρικούπη και επιχείρησαν να ανέβουν στην ταράτσα...

The police are raiding the buildings around Exarcheia square and already blocked many buildings' entrances. #November17 #Exarcheia #πολυτεχνειο pic.twitter.com/T0AFg94mkD

— Zübeyir Koçulu (@zubeyirkoculu) November 17, 2019