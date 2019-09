«Κόλαση» στη Μόρια: Μία γυναίκα και ένα μωρό νεκροί από πυρκαγιά, τεταμένη η κατάσταση (pics & vid)

Το κοντέινερ καταστράφηκε ολοσχερώς και μάλιστα, η φωτιά -που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία- επεκτάθηκε σε άλλους επτά οικίσκους.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες όμως, όπως αναφέρουν τοπικά Μέσα, δέχθηκαν επίθεση από φιλοξενούμενους στον καταυλισμό.

Αυτή την ώρα, μάλιστα, βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε ομάδες προσφύγων και μεταναστών από τη μια μεριά και αστυνομικών δυνάμεων από την άλλη, με τους πρώτους να επιχειρούν να καταλάβουν το κέντρο κράτησης που βρίσκεται εντός του καταυλισμού, ζητώντας να τους αφήσουν να φύγουν για την ενδοχώρα!

A refugee mother and her baby are dead in Moria on the island of Lesvos because of air poisoning. I’m so ashamed as a European. https://t.co/X1OSZfZZt4https://t.co/e3lns9xj23

