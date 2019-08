Βρετανίδα συνελήφθη στο μουσείο της Ακρόπολης: «Ο ρατσισμός στα... καλύτερά του» (pics)

Διαστάσεις έχει λάβει στην Μεγάλη Βρετανία, το επεισόδιο που έλαβε χώρα την Παρασκευή στο μουσείο της Ακρόπολης.

Η travel blogger, Adebola Sowemimo αποφάσισε να επισκεφτεί το σήμα... κατατεθέν της Αθήνας, αλλά και το μουσείο του, όμως εκδιώχθηκε από εκεί λόγω του φορέματος που φορούσε, σύμφωνα με τα ποσταρίσματα που έκανε στο Twitter.

«Πήγα στην Ακρόπολη στην Αθήνα σήμερα και με έδιωξαν από το μουσείο επειδή είχε ακατάλληλο ντύσιμο. Αυτό φορούσα», έγραψε αρχικά.

I went to the @acropolis in Athens today and I was pushed out of the musem because I was apparently wearing inappropriate clothing. This is what I wore pic.twitter.com/mHyXKFbQlU — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 1, 2019

I was screamed at and pushed out of the building while being screamed at in Greek. — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 1, 2019

«Με συνέλαβε η ελληνική αστυνομία με ψευδείς κατηγορίες. Η ελληνική αστυνομία με έχει υπο κράτηση. Ο ρατσισμός στα καλύτερά του», συνέχισε.

I've just been arrested by Greek Police based on a false accusation. The Greek police are keeping me in custody. This is racism at its finest. @BritishEmbassy @GreekAnalyst @gr2014eu — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 1, 2019

Στη συνέχεια απαντώντας στις ερωτήσεις που δέχθηκε αποκάλυψε πως την συνέλαβαν επειδή σήκωσε το φόρεμά της, κάτι που ίδια διαψεύδει, ενώ τόνισε οτι η αστυνομία την γελοιοποίησε και την τραυμάτισε ψυχολογικά.



Police where called and a false testament was made against me that I was lifting my skirt and flashing my body to the public. This is a LIE — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 1, 2019

I have no idea why I have been falsely accused of something I haven't done. I have been ridiculed by the police. Provoked by the Greek police and absolutely traumatised by the situation. — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 1, 2019

Μάλιστα, είπε πως όταν την συνέλαβαν δεν υπήρχε κάποιος μεταφραστής και πως είναι τυχερή που το αγόρι της ήταν εκεί και μπόρεσε να την βοηθήσει με την μετάφραση.



The condition are disgusting. I have been here for 5 hours. I asked to go toilet where there was no light or tissue paper. #TravellingWhileBlack — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 1, 2019

Ευτυχώς, μετά από μερικές ώρες έκανε νέο ποστάρισμα, λέγοντας πως την άφησαν ελεύθερη.

To θέμα ωστόσο φιλοξενείται σε όλα τα μεγάλα sites της Βρετανίας και γίνεται αναφορά σε ρατσιστική συμπεριφορά των υπεύθυνων και ειδικά της αστυνομίας. Κάτι που όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς δεν είναι και το καλύτερο για μία τουριστική χώρα όπως είναι η Ελλάδα.