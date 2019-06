Ένα βιβλίο για τον Ζακ Κωστόπουλο, «έναν ελεύθερο άνθρωπο»

«Έζησα να το ακούσω κι αυτό: "Καλά το Έιτζ, αλλά να ντύνεσαι γυναίκα;" Πατριαρχία, φίλες μου. Η μάστιγα του αιώνα».

Κείμενα του Ζακ Κωστόπουλου με χιούμορ, οξυδέρκεια και ευφυΐα, ιστορίες της καθημερινότητας για την οικογένειά του, το πώς μεγάλωσε, την οροθετικότητά του, τον ρατσισμό, τις επιθέσεις που είχε δεχθεί, τη φιλία, την αγάπη, την αποδοχή, έρχονται να μας συστήσουν έναν άνθρωπο γεμάτο ζωή, αγαπητό σε όσους τον γνώριζαν, που έφυγε βίαια από τη ζωή στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Γλάδστωνος, το μεσημέρι της 21ης Σεπτεμβρίου 2018.

Φωτογραφίες του Αλέξανδρου Κατσή κι αδημοσίευτες συνεντεύξεις στη δημοσιογράφο Μαρία Λούκα συμπληρώνουν το βιβλίο «Society doesn't fit me but my little dress does. Ζak/Zakie Oh» («Μπορεί να μη χωράω στην κοινωνία, αλλά χωράω στο μικρό μαύρο μου φόρεμα. Ζακ/Ζάκι Ο»), που παρουσιάστηκε χθες Παρασκευή το βράδυ στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Η έκδοση αποτελεί ιδέα η οποία ξεκίνησε την άνοιξη του 2016, αλλά διακόπηκε με το θάνατο του κ. Κωστόπουλου. «Μετά το αρχικό σοκ, αποφασίσαμε ότι θέλαμε να εκδοθεί, έστω ημιτελές, το βιβλίο. Για να αισθάνονται τον Ζακ κοντά τους αυτοί που τον ήξεραν, αλλά και να τον μάθουν όσοι δεν τον γνώρισαν και όσοι παραπλανήθηκαν από τον τρόπο που προβλήθηκε η δολοφονία του», εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κυρία Λούκα.

«Ήταν χαρισματική προσωπικότητα ο Ζακ, ξεχώριζε. Ένα πλάσμα που αποστρεφόταν κάθε είδους καταπίεση, διάκριση, ετικέτες», εξηγεί η Μ. Λούκα. Μέσα από το συνδυασμό εικόνων και λέξεων προέκυψε ένα βιβλίο, το οποίο, όπως λένε οι συντελεστές στην εισαγωγή του, βασίζεται μεν στην καθημερινότητα του Ζακ, αλλά λειτουργεί παράλληλα σαν «καλειδοσκόπιο ατομικοτήτων και κοινοτήτων, που δεν χωρούν στα ασφυκτικά όρια της κανονικότητας κι επιδιώκουν τη ριζική αμφισβήτησή της.»

«Μέσα από το λόγια και τις πράξεις του είναι εδώ. Όχι σαν κειμήλιο μνήμης, αλλά σαν ζωντανή κραυγή», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κατσής.

«Οι ιστορίες του Ζακ αποτελούν τεράστια παρακαταθήκη για την κουίρ κοινότητα», τόνισε ο επιμελητής-ερευνητής Φιλ Ιερόπουλος.

Η Μυρτώ Τσιλιμπουνίδη από το Φεμινιστικό Αυτόνομο Κέντρο Έρευνας περιέγραψε, πώς ο Ζ. Κωστόπουλος παρότρυνε και ενθάρρυνε τον κόσμο να εκφράζεται όσο και όποτε μπορεί, ενώ αγωνιζόταν ενάντια σε κάθε αδικία, διεκδικώντας την ελευθερία των ανθρώπων. Ο ίδιος δήλωνε ανοιχτά την ομοφυλοφιλία του, ζούσε περήφανα σύμφωνα με τις επιλογές του, γιατί, όπως έλεγε, σε τελευταία ανάλυση «πάντα θα είμαι καλά με το να είμαι εγώ», θύμισε ο αδερφός του, Νίκος Κωστόπουλος.

Για τον διεθνή χαρακτήρα και την παγκόσμια απήχηση που έχει η καμπάνια για δικαιοσύνη για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου μίλησε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, πρόεδρος της Διεθνούς Αμνηστίας.

Το αυριανό Athens Pride είναι αφιερωμένο στην μνήμη του Ζ. Κωστόπουλου. «Για πρώτη φορά δε θα είναι στο πράιντ ο Ζακ. Αλλά θα είναι πολλοί νέοι Ζακ, οι οποίοι θα πρέπει να κυκλοφορούν όχι μόνο μια μέρα, αλλά κάθε μέρα ελεύθεροι», επισήμανε ο κ. Κατσής. «Ο Ζακ δεν είναι ο πρώτος που δολοφονείται με τόσο άγριο τρόπο. Μόνο που οι άλλοι δεν ανήκαν σε ένα συγκροτημένο πλαίσιο σχέσεων, ώστε να γίνει τόσο γνωστό», συμπλήρωσε η κυρία Λούκα.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ροδακιό. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του δικαστικού αγώνα που δίνει η οικογένεια του Ζ. Κωστόπουλου.