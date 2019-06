Πυροβολισμοί σε ξενοδοχείο στην Αυστραλία: Τέσσερις νεκροί (pics & vid)

Μάρτυρες είπαν ότι ο ένοπλος μπήκε στο ξενοδοχείο και άρχισε να πυροβολεί γύρω στις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα). Η αστυνομία επιβεβαίωσε τα θύματα, δύο ακόμα τραυματίες και μία ώρα αργότερα συνέλαβε τον δράστη.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Σκοτ Μόρισον είπε ότι το περιστατικό δεν είχε σχέση με τρομοκρατική ενέργεια και η αστυνομία πιστεύει ότι ο 45χρονος έδρασε μόνος και δεν αναζητά άλλους υπόπτους.

The moment the alleged Darwin gunman arrested in CBD. Up to 5 believed dead. @abcnews @abcdarwin pic.twitter.com/U2ukTDJjrl

Το κέντρο της πόλης παρέμεινε αποκλεισμένο για περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό.

«Ένας άνδρας έτρεξε με μια γυναίκα στην αγκαλιά του, ήρθε στο δικό μας μοτέλ που βρίσκεται δίπλα από το ξενοδοχείο, όπου έγινε η επίθεση, και την άφησε κάτω μπροστά στα πόδια μου. Έτρεξα και πήρα κάποιες πετσέτες και τύλιξα τα πόδια της. Είχε τραύματα από σφαίρες και αιμορραγούσε» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο ABC.

Australia's PM says Darwin shooting rampage that has left at least five dead not believed terror-relatedhttps://t.co/ryKx7rqdGw pic.twitter.com/dqiXinKNsy

— Daily Mirror (@DailyMirror) 4 Ιουνίου 2019