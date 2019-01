Έφθασαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» οι επιβάτες από την Τιμισοάρα με πτήση της Aegean

Στις 16.58 έφτασαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» οι 89 επιβάτες με πτήση που ναύλωσε το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έπειτα από συνεννόηση με την αεροπορική εταιρεία Aegean, σύμφωνα με ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Fraport Γιάννη Παπάζογλου η κατάσταση στο αεροδρόμιο έχει ομαλοποιηθεί.

Ridiculous customer service by Ryanair, 2 people to serve over 200 #Ryanair #Thessaloniki #GREECE #CustomerService pic.twitter.com/WyGk5EjDzq

