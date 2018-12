Σάλος με τον αστυνομικό που χτυπάει με την ασπίδα στο κεφάλι συλληφθέντα (vid)

Μεγάλες αντιδράσεις όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, έχει προκαλέσει το video του ανταποκριτή του Telesur TV από τις χθεσινές διαδηλώσεις με αφορμή την συμπλήρωση 10 χρόνων από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Ο Ηibai Arbide Aza κατάφερε να «πιάσει» την στιγμή που ένας άνδρας των ΜΑΤ έχει συλλάβει έναν νεαρό στην περιοχή των Εξαρχείων και ενώ τα χέρια του είναι δεμένα πίσω, ξαφνικά τον χτυπάει στο κεφάλι με την ασπίδα.

We witnessed a police officer beating an handcrafted young men at Exarchia, Athens. #antireport pic.twitter.com/CiCWCxgory

— · Hibai Arbide Aza · (@Hibai_) December 6, 2018