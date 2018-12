O ανταποκριτής του Telesur TV, Ηibai Arbide Aza, δημοσίευσε ένα βίντεο από τα επεισόδια στο κέντρο.

Το στιγμιότυπο δείχνει έναν άνδρα των ΜΑΤ που φαίνεται πως χτυπάει στο κεφάλι με την ασπίδα του έναν διαδηλωτή που έχει συλληφθεί.

We witnessed a police officer beating an handcrafted young men at Exarchia, Athens. #antireport pic.twitter.com/CiCWCxgory

