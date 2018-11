Με SMS και socia media τρέχει η καμπάνια για τις εθνικιστικές καταλήψεις σχολείων (pics)

Οι καταλήψεις αυτές φυσικά καλούνται στο πλαίσιο μιας αρκετά χρυσαυγίτικης ατζέντας, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει το Μακεδονικό, την περίπτωση του Κωνσταντίνου Κατσίφα και τη Βόρεια Ήπειρο, για να μην μείνει τίποτε απέξω. Πιο συγκεκριμένα, το μήνυμα, το οποίο διακινείται μέσω SMS, αναφέρει τα εξής:

«Εκτακτο. Την επόμενη Πέμπτη 29/11 κάλεσμα για πανελλαδική κατάληψη σε όλα τα σχολεία της χώρας με θέμα εθνικά θέματα, Μακεδονικό, Κατσίφας και Β. Ηπειρος. Μιλήστε με όλοι με τα 15μελή σας και τους συλλόγους γονέων και κανονίστε την κατάληψη. Μην φοβάστε για ποινικά θέματα. Δεν υπάρχει ανησυχία.»

To SMS όμως από μόνο του είναι ντεμοντέ, οπότε το μήνυμα διακινείται και σαν Instagram story:



Όχι ότι τα άλλα social media μένουν πίσω, όπως προκύπτει από σχετικά καλέσματα με υπογραφές από αντίστοιχους φορείς, όπως η Συντονιστική Μαθητική Επιτροπή για τη Μακεδονία και το kinky MACEDONIA IS GREECE IS HELLENISM (που φυσικά υπόσχεται “Αντικειμενικές Πατριωτικές Ειδήσεις !”):

Πανελλήνια κατάληψη για τη Μακεδονία στις 29 Νοεμβρίου!







Η προσπάθεια αυτή να δημιουργηθεί ακροδεξιό κλίμα στα σχολεία αναγνωρίστηκε και καταγγέλθηκε από τις ενώσεις των καθηγητών, όπως η Γ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση:

«Για τις καταλήψεις εθνικιστικού χαρακτήρα

Αυτές τις μέρες τα σχολεία και οι μαθητές μας έχουν μπει στο στόχαστρο εθνικιστικών και ακροδεξιών κύκλων. Ο ακροδεξιός και φασιστικός λόγος εισέρχεται επικίνδυνα και στον χώρο της εκπαίδευσης.

Ομάδες που δεν κρύβουν το ακροδεξιό τους πρόσωπο, με κάποιους μαθητές, εξωσχολικούς και γονείς να προσπαθούν, με χειριστικό τρόπο αλλά και με απειλές, να επιβάλλουν σε διάφορα σχολεία «εθνικιστικές καταλήψεις» μέχρι τις 29/11 χρησιμοποιώντας ακόμη και το fb. Στο πλαίσιο αυτό δρουν ανοιχτά ή συγκαλυμμένα η εγκληματική Χρυσή Αυγή και άλλες φασιστικές ομάδες

Όλοι αυτοί χρησιμοποιούν ως πρόσχημα το μακεδονικό, την υπόθεση Κατσίφα κ.α. επιδίδονται σε μια πατριδοκαπηλία, με συνθήματα κενά από διεκδικήσεις δικαιωμάτων αλλά γεμάτα μίσος. »

Σε παρόμοιο κλίμα κινήθηκε και η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας:

«Aυτές τις μέρες τα σχολεία και οι μαθητές μας έχουν μπει στο στόχαστρο διαφόρων εξωσχολικών κύκλων που τους προτρέπουν να κάνουν καταλήψεις για “Μακεδονικό”, “Κατσίφα” και “Β. Ήπειρο”, παροτρύνοντας τους μαθητές στους οποίους απευθύνονται να επικοινωνήσουν με τα 15μελή και τους συλλόγους γονέων, για να κλείσουν τα σχολεία τους.

Μας προβληματίζει έντονα το γεγονός ότι, την ώρα που μαζικές καταλήψεις τόσο το προηγούμενο διάστημα όσο και σήμερα πραγματοποιούνται σε σχολεία της χώρας, με αφορμή άμεσα και σημαντικά προβλήματα της μαθητικής κοινότητας, όπως οι ελλείψεις δασκάλων και καθηγητών, τα διδακτικά κενά, οι υλικοτεχνικές υποδομές, η μεταφορά των μαθητών την θέρμανση, τα ολιγομελή τμήματα στα ΕΠΑΛ, την σχολική στέγη , κ.ά. εμφανίζονται καταλήψεις που δεν φαίνεται να έχουν ευρεία απήχηση και συνήθως υποχωρούν μετά από μία ή δύο ημέρες, ενώ κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι προκύπτουν από δράσεις μικρών ομάδων μαθητών χωρίς να παίρνονται αποφάσεις από γενικές συνελεύσεις των μαθητών στα σχολεία.…

Πάντως, παρά την προσπάθεια των οργανωτών να εμφανίσουν ως κάτι αυθόρμητο τις συγκεκριμένες κινήσεις, γίνεται φανερό ότι αυτές αποτελούν ενορχηστρωμένη δράση εξωσχολικών ατόμων που πρόσκεινται σε ακροδεξιά και νεοναζιστικά μορφώματα.»

Για του λόγου το αληθές, υπάρχει ήδη στοχοποίηση καθηγητών και παρακίνηση σε βία από ακροδεξιούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως σε αυτή εδώ την περίπτωση:



Θα περιμένουμε με αγωνία να δούμε αν η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος θα τρέξει να παρέμβει με το ίδιο πάθος που έκανε στην περίπτωση του Παστίτσιου.

