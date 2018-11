Στοιχεία-σοκ από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την παιδική κακοποίηση (vid)

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έδωσε για μία ακόμα χρονιά έμφαση στο φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης των Παιδιών, ένα φαινόμενο που αποτελεί θέμα Δημόσιας Υγείας κι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με βασικότερο εξ αυτών το γεγονός ότι δεν καταγγέλλεται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού από το 1997 υλοποιεί δράσεις για την ολιστική αντιμετώπιση της Βίας κατά των παιδιών. Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με το φαινόμενο της κακοποίησης παιδιών και της σεξουαλικής κακοποίησης.

Στην πλειοψηφία τους τα παιδιά έχουν πέσει θύματα από κάποιον που γνωρίζουν κι εμπιστεύονται. Και δεν είναι μόνο οι υποθέσεις που γίνονται γνωστές και συγκλονίζουν, είναι κυρίως το μαρτύριο κάποιων παιδιών που μένει πάντα μυστικό.

Πόσα παιδιά δεν μιλάνε; Πόσα δεν ζητούν βοήθεια; Πόσα ντρέπονται και φοβούνται να αποκαλύψουν αυτό που τους συμβαίνει; Πόσοι ενήλικες ενώ γνωρίζουν δεν μιλούν, δεν καταγγέλλουν;» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του οργανισμού κος Κώστας Γιαννόπουλος στη Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία για την παιδική κακοποίηση στην Ελλάδα

Το 2018 «το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποίησε διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης με θεματική την κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών σε 112 σχολεία και φορείς, σε συνολικά 962 γονείς/κηδεμόνες, 48 εκπαιδευτικούς και 4.157 μαθητές/μαθήτριες.

Μέσω της «Ευρωπαϊκής Γραμμής Υποστήριξης παιδιών 116 111» οι Ψυχολόγοι παρείχαν υπηρεσίες συμβουλευτικής σε 3.456παιδιά και ενήλικες. Η «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056», έλαβε συνολικά 647 καταγγελίες σοβαρών περιστατικών κακοποίησης παιδιών που αφορούσαν σε 1.186 παιδιά, τις οποίες και προώθησε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Μόνο το 0,3% (3 παιδιά) αφορούσε σε περιπτώσεις Σεξουαλικής Κακοποίησης.

Η «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056», έλαβε συνολικά 124 αιτήματα για τη φιλοξενία παιδιών θυμάτων κάθε μορφής Βίας που αφορούσαν συνολικά 218 παιδιά όλων των ηλικιακών ομάδων. Η αιτία απομάκρυνσης για 12 παιδιά (5,5%) ήταν η Σεξουαλική Κακοποίηση.

Επίσης, «το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποίησε επιτόπιες παρεμβάσεις για 178 παιδιά που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι στα Σπίτια του οργανισμού μεγαλώνουν 299 παιδιά με τα 6 (2%) εξ’ αυτών να έχουν υποστεί σεξουαλική Κακοποίηση. «Το Σπίτι του Παιδιού» μία ειδικευμένη υπηρεσία του Οργανισμού για τη θεραπεία παιδιών θυμάτων κάθε μορφής Βίας, παρείχε συνεδρίες σε 255 παιδιά μέσω 4.214 ωρών διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών.

Σε διεθνές επίπεδο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει έντονη δράση και συμμετέχει σε ενέργειες για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών.

Τα διεθνή στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι τα εξής:

- 1 στα 3 κορίτσια και 1 στα 5 αγόρια θα κακοποιηθούν σεξουαλικά πριν την ηλικία των 18 ετών (πηγή Ο.Η.Ε.)

- 150 εκατομμύρια κορίτσια και 73 εκατομμύρια αγόρια σε παγκόσμιο επίπεδο βιάζονται ή πέφτουν θύματα σεξουαλικής βίας κάθε χρόνο, συνήθως από κάποιο άτομο της οικογένειάς τους (πηγή Ο.Η.Ε.)

- Δεν υπάρχει κάποιο στερεοτυπικό προφίλ για τον θύτη. Βίαιοι σεξουαλικά άνδρες μπορεί να είναι πλούσιοι ή φτωχοί, μορφωμένοι ή αγράμματοι, θρησκευόμενοι ή μη-θρησκευόμενοι. Οι θύτες είναι πιθανόν να είναι άτομα που κατέχουν θέσεις εξουσίας, σεβασμού και εμπιστοσύνης κι επομένως είναι λιγότερο πιθανόν να τους υποψιαστεί κάποιος (πηγή Ο.Η.Ε.)

- Τα παιδιά με αναπηρία διατρέχουν 3-4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα βίας (πηγή Ο.Η.Ε.)

- Στο 70% έως 80% των περιστατικών σεξουαλικών υποθέσεων, ο θύτης είναι κάποιο άτομο που το θύμα γνωρίζει κι εμπιστεύεται (Πηγή Council of Europe, One in Fine campaign)

- Η αιμομιξία και η σεξουαλική κακοποίηση διατρέχει όλα τα κοινωνικό-οικονομικά επίπεδα και λαμβάνει χώρα τόσο στα αστικά κέντρα όσο και σε αγροτικό περιβάλλον κι εκτός πόλης (Πηγή Safe Horizon, Child Abuse Facts 2015)

- Η αιμομιξία και η ενδοοικογενειακή κακοποίηση αναλογεί στο 1/3 των περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης (Πηγή WHO Guidelines 2003, p.75)

- 1 στα 7 κορίτσια και 1 στα 25 αγόρια αναμένεται να πέσουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης μέχρι την ενηλικίωσή τους (Πηγή Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά)

Παράλληλα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε την διεξαγωγή του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα την Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2019 με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από το εξωτερικό και την Ελλάδα.

