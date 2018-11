Με κολάζ από φωτογραφίες στο καμένο Μάτι οι Έλληνες πυροπαθείς λένε στην Καλιφόρνια: Σας νιώθουμε (pics)

Με ένα κολάζ φωτογραφιών και ένα μήνυμα, πυρόπληκτοι από το Μάτι, έδειξαν τη συμπαράστασή τους στους κατοίκους της Καλιφόρνια, που πλήττονται εδώ και δέκα ημέρες από την πύρινη λαίλαπα.

Young people from #Mati, Attiki in #Greece where during last summer 100 people died from horrific wildfires, reach out to the people of #California, #USA during their time of grief and pain. Once again the long enduring ties between #Greece and the #US are emphatically revealed pic.twitter.com/pcQEOEuV07

— Spyros Litsas (@Spyros_Litsas) 18 Νοεμβρίου 2018