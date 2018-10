Σε τουλάχιστον 9 χώρες έγινε αισθητός ο σεισμός της Ζακύνθου (pic & vid)

Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 44 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, διευκρίνισε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Νωρίτερα, το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS είχε εκτιμήσει ότι η σεισμική δόνηση -η οποία έγινε αισθητή στην Αθήνα και άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και στη γειτονική Ιταλία- ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών. Το ίδιο μέγεθος έδωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε για αρκετές ώρες στην πρωτεύουσα της Ζακύνθου και άλλες περιοχές του νησιού. Πολλοί αναστατωμένοι κάτοικοι πέρασαν μεγάλο μέρος της νύχτας στους δρόμους, μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη Ζάκυνθο Κώστας Συνετός.

Όλα τα σχολεία του νησιού θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, με απόφαση του δημάρχου Ζακύνθου Παύλου Κολοκοτσά.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι ζημιές στο νησί ήταν «εξαιρετικά περιορισμένες», προσθέτοντας «ανησύχησα για τη νότια Ζάκυνθο, αλλά άντεξε η περιοχή», ενώ επισήμανε πως αν η σεισμική δόνηση είχε γίνει «πιο κοντά» στο νησί «θα είχαμε μεγάλα προβλήματα».

Ο σεισμός προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές εγκαταστάσεις, καταστήματα και σπίτια, κατά τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Υλικές ζημιές

Στο λιμάνι της Ζακύνθου απομακρύνθηκαν όλα τα οχήματα, καθώς ο σεισμός προκάλεσε καθίζηση στον τραπεζοειδή του λιμανιού. Παράλληλα, στο λιμάνι του Αγίου Σώστη, πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, διαπιστώθηκαν ζημιές στην προβλήτα.

Ακόμη αναφέρθηκαν ζημιές σε αποθήκη στην περιοχή των Λαγκαδακιών, ένα ευτυχώς ακατοίκητο σπίτι στο χωριό Αγ. Κήρυκας έχει σχεδόν καταστραφεί, ενώ πολλές τζαμαρίες έσπασαν και σημειώθηκαν μικροζημιές σε δεκάδες καταστήματα και σπίτια σε όλο το νησί.

Η ηλεκτροδότηση έχει πλέον αποκατασταθεί σχεδόν σε όλη τη Ζάκυνθο.

Η είδηση της κατάρρευσης του καστρομονάστηρου του Αγίου Διονυσίου, βυζαντινού μνημείου του δέκατου τρίτου αιώνα, στο νησί των Στροφάδων, το οποίο απέχει 27 ναυτικά μίλια νότια της Ζακύνθου, προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Περιορισμένης έκτασης υλικές ζημιές από τον σεισμό στο Ιόνιο αναφέρθηκαν σε περιοχές της Ηλείας, μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ στην Πάτρα Ηλίας Κάνιστρας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατέρρευσε μάντρα στην οδό Δραγατσανίου στον Πύργο, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ στη κοινότητα Καβάσιλα προκλήθηκαν ρωγμές σε υδραγωγείο.

Έγινε αισθητός ως τη Μάλτα, την Ιταλία, την Αλβανία και τη Λιβύη

Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός σε άλλα νησιά του Ιονίου, στην Αθήνα, στην Πελοπόννησο καθώς και στη Μάλτα, στην Ιταλία, στην Αλβανία, ακόμη και στη Λιβύη.

Κατά την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Il Messaggero, η πυροσβεστική στη Σικελία, στην Καλαβρία και στην Απουλία δέχθηκε χιλιάδες τηλεφωνικές κλήσεις για πληροφορίες σχετικά με τη σεισμική δόνηση από θορυβημένους πολίτες.

Εκδόθηκε προειδοποίηση για τον κίνδυνο να εκδηλωθεί τσουνάμι, πάντως το Ευρωμεσογειακό Κέντρο ανέφερε μέσω Twitter ότι δεν αναμενόταν παρά μόνο μια μικρή άνοδος του επιπέδου της θάλασσας, κατά περίπου 20 εκατοστά κατά τόπους.

Η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη είχαν χτυπηθεί τον Αύγουστο του 1953 από μια ακολουθία ισχυρών σεισμών, με πάνω από 450 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες, προκαλώντας επίσης μεγάλες υλικές καταστροφές.

M6.8 #earthquake was a truly international quake felt up to 800 km in at least 8 countries (Malta, Libya, Italy, Greece, Macedonia, Albania, Bosnia, Bulgaria, Turkey) pic.twitter.com/gt2oVn5tLS

— EMSC (@LastQuake) October 26, 2018