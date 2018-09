Γροθιά στο στομάχι το βίντεο που αποκαλύπτει τις τραγικές συνθήκες στον καταυλισμό της Μόρια (vid)

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιβιώνουν οι πρόσφυγες στον καταυλισμό της Μόριας παρουσιάζει σε βίντεο το Al Jazeera.

«Έτσι θα ήταν η ζωή σου αν ζούσες στον προσφυγικό καταυλισμό στη Μόρια» είναι η φράση με την οποία ξεκινάει το βίντεο.

«Παιδιά δίπλα σου θα προσπαθούσαν να αυτοκτονήσουν. H ψυχική σου υγεία θα παρουσίαζε ραγδαία επιδείνωση. Θα υπέφερες από κρίσεις πανικού και παραισθήσεις. Θα έκανες σκέψεις αυτοκτονίας. Θα ήσουν περιτριγυρισμένος από ανθρώπους που έχουν βιώσει εξαιρετικά σκληρές και τραυματικές εμπειρίες» αναφέρει το βίντεο για τη Μόρια.

«Θα μοιραζόσουν την τουαλέτα μαζί με 72 ανθρώπους. Και το ντους με 84. Θα περίμενες μισή ως μία ώρα για να κάνεις την ανάγκη σου» αναφέρεται στο βίντεο του Al Jazeera.

Η εκπρόσωπος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα αποκαλύπτει πως «παιδιά μέχρι πέντε χρονών έχουν πέσει θύματα βιασμού στη Μόρια» και συμπληρώνει «Οι συνθήκες είναι απίστευτες και όπως κι αν τις περιγράψεις είναι δύσκολο να καταλάβεις πόσο φρικιαστική είναι η κατάσταση στον καταυλισμό».

«Με βίασαν στην Τουρκία μέχρι να φτάσω στη Μόρια» αναφέρει ένας πρόσφυγας που περιγράφει τη ζωή του ως ταξίδι «από την Κόλαση στην Κόλαση».

Children getting raped. Living in cramped spaces. No toilets. Could you survive as an asylum seeker in Moria? pic.twitter.com/8PiLlVu2bo

— AJ+ (@ajplus) September 13, 2018