Σε λειτουργία ο Δορυφορικός Σταθμός του Αεροδρομίου Αθηνών (pics)

Στόχος της αναβάθμισης αυτής ήταν αφενός η δημιουργία μιας ξεχωριστής εμπειρίας για τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό των επιβατών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, αφετέρου δε η εξυπηρέτηση των oλοένα και περισσότερων αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες εντάσσουν την Αθήνα στη λίστα των προορισμών τους.

Ο δορυφορικός αεροσταθμός του «Ελ. Βενιζέλος» μέχρι πρότεινος λειτουργούσε περιστασιακά και προκειμένου να καλύπτει ανάγκες σε ημέρες αιχμής της καλοκαιρινής περιόδου. Η λειτουργία του νέου αεροσταθμού επιβάλλεται από τη Σύμβαση Ανάπτυξης του Αερολιμένα (ΣΑΑ) του 1995. Η σύμβαση αυτή προβλέπει ότι μόλις ο ΔΑΑ επιτύχει το όριο του 90% του επιπέδου διακίνησής του 21 εκατ. επιβατών μέσα σε 12 συνεχείς μήνες, πρέπει να επεκτείνει τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του.

Το όριο αυτό επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του 2016 - από τον Αύγουστο του 2015 έως και τον Ιούλιο του 2016 διακινήθηκαν 18,9 εκατ. επιβάτες δηλαδή το 90% της σχετικής χωρητικότητας των 21 εκατ. επιβατών. Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις της ΣΑΑ, η διοίκηση του ΔΑΑ ήταν υποχρεωμένη εντός 14 ημερών από την ημέρα που έφτασε στο σημείο ενεργοποίησης – «triggering point» – να ζητήσει από τη Διεθνή Ενωση Αερομεταφορών (IATA) να διενεργήσει πρόβλεψη επιβατικής ζήτησης για τα επόμενα δύο χρόνια και να καθορίσει κατά πόσο, και αφού ληφθεί υπόψη η οποιαδήποτε αύξηση της χωρητικότητας κτηρίων ή εξοπλισμού λόγω τεχνολογικών, οργανωτικών ή άλλων βελτιώσεων, θα είχε επίσης επιτευχθεί το σχετικό κατώτατο όριο του 90%. Η ανεξάρτητη μελέτη της IATA επιβεβαίωσε ότι μετά και τη λειτουργία του δορυφορικού αεροσταθμού, θα είναι σε θέση ο αερολιμένας να διαχειριστεί κίνηση τουλάχιστον 26 εκατ. επιβατών ετησίως. Παράλληλα, οι επιβάτες θα δέχονται το Βέλτιστο (Optimum) Επίπεδο Υπηρεσιών της IATA σε όλα τα υπο-συστήματα του αεροσταθμού, εντός του κτιρίου του κύριου αεροσταθμού και του δορυφορικού αεροσταθμού που βρίσκεται ένα επίπεδο κάτω από τον πρώτο.

Η αναβάθμιση του Δορυφορικού Σταθμού

Αφετηρία του αναβαθμισμένου δορυφορικού σταθμού είναι ο Υπόγειος Διάδρομος (Underground Link) που συνδέει το Κεντρικό Κτήριο με τον Δορυφορικό Αεροσταθμό. Στα 600 περίπου μέτρα του η διαδρομή μετατρέπεται σε μια συναρπαστική κιναισθητική εμπειρία, που ξετυλίγεται μέσα από εικόνες και χάρτες της Αθήνας, σε τέσσερις ενότητες: Ιστορία (History), Πολιτισμός (Culture), Ζωή (Life) και Φύση (Nature).

Όπως αναφέρει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών η κεντρική ιδέα της πρότασης «Light at the end of the tunnel» υλοποιείται μέσα από εφαρμογές φωτισμού και τεχνολογίας. Έτσι οι επιβάτες που κινούνται στο τούνελ βιώνουν όμορφες εκπλήξεις, για παράδειγμα, video walls με εικόνες θάλασσας ή εγκαταστάσεις με πορτρέτα-βίντεο επισκεπτών που μιλούν για την Αθήνα. Καθώς το τούνελ τελειώνει, ακολουθεί το Σημείο Ελέγχου (Screening Area), όπου εδώ έγιναν κυρίως λειτουργικές αλλαγές, ενώ δόθηκε έμφαση στο φωτισμό.

Καθώς οι επιβάτες έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο, έχουν τη δυνατότητα -πιο χαλαροί πλέον- να κινηθούν στο ισόγειο, όπου υπάρχουν δύο lounges αναχωρήσεων. Οι χώροι αναμονής είναι διακριτοί με χαμηλά διαχωριστικά και το καινοτομικό στοιχείο είναι το ότι ο έλεγχος πριν την επιβίβαση (pre boarding control) γίνεται κατά την είσοδο σε αυτούς, για να διευκολύνεται η έξοδος προς το αεροπλάνο (in-gate concept). Τα καταστήματα Βενέτης και WHSmith προσφέρονται για γευστικές απολαύσεις και αγορές της τελευταίας στιγμής αντίστοιχα.

Στον βασικό όροφο, στο Επίπεδο Αναχωρήσεων, το ταξίδι συνεχίζεται μέσα από τα καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών (Hellenic Duty Free Shops), όπου κυριαρχεί η έννοια του walk through. Οι επιβάτες κινούνται ελεύθερα ακολουθώντας έναν διάδρομο ελεύθερου σχήματος που αποτελείται από μαύρες πλάκες, ώστε να οδηγηθούν στην πλατεία, να ανασυνταχθούν αλλά και να πληροφορηθούν. Εδώ θα δούμε και τα καθιστικά δύο επιπέδων που παραπέμπουν σε κερκίδες, ενώ το τετράγωνο φωτιστικό αποτυπώνει το ίχνος της πλατείας. O εκτεταμένος χώρος εστίασης με τα Camden Food, Starbucks και The Beer House δίνει τη δυνατότητα για ένα απολαυστικό γεύμα ή καφέ και αναψυκτικό, ενώ τα καταστήματα Βενέτης, στις πύλες επιβίβασης, προσφέρουν το τελευταίο σνακ πριν από την πτήση. Η εμπειρία των αγορών εμπλουτίζεται μέσα από τα καταστήματα The Greek Designers και WΗSmith και με τις υπηρεσίες της ONExchange. Αν μάλιστα καθίσει κάποιος στο χώρο εστίασης με τις εκτεταμένες τζαμαρίες, που φέρνουν την πίστα... σε απευθείας σύνδεση με τους επιβάτες!

