Το ρατσιστικό του παραλήρημα στην Ελλάδα προκάλεσε οργή στη Ν.Αφρική (pics & vid)

Όταν ο Άνταμ Κατζαβέλος τράβαγε το παρακάτω video σε μία ελληνική παραλία, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να περιμένει τις αντιδράσεις που θα ακολουθούσαν.

Ο αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας που ζει και εργάζεται στη Νότιο Αφρική, άρχισε να λέει πόσο ενθουσιασμένος είναι, όχι μόνο λόγω του όμορφου τοπίου που υπήρχε τριγύρω του, αλλά και επειδή δεν υπήρχε κανένας μαύρος...

Όπως είναι λογικό, το είδαν αρκετοί στο Γιοχάνεσμπουργκ, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένας χαμός, καθώς αρκετοί ζητούσαν να συλληφθεί βάσει του αντιρατσιστικού νόμου που υπάρχει στην χώρα.

Μάλιστα ο ντόρος ήταν τέτοιο που το #AdamCatzavelos έγινε παγκόσμιο trend, ενώ δεκάδες προμηθευτές του St Georges Fine Foods που είχε ιδρύσει ο πατέρας του, τόνισαν οτι θα μποϊκοτάρουν την επίθεση, με αποτέλεσμα ο Κατζάβελος να απολυθεί.

Η τράπεζα που είχε χρηματοδοτήσει την επιχείρησή του το 2014 τόνισε οτι θα πάψει να συνεργάζεται μαζί του, ενώ το St. John’s College που φοιτούν οι γιοι του, ανακοίνωσε οτι του απαγορεύει την είσοδο.



Παράλληλα στο στόχαστρο μπήκε και η Nike επειδή η γυναίκα του εργάζεται ως υπεύθυνη πωλήσεων στο Γιοχάνεσμπουργκ, κάτι που οδήγησε την εταιρία να κρατήσει κλειστά τα καταστήματά της.



This is Adam Catzavelos, husband to Kelly Catzavelos who is the Merchandising director at Nike. pic.twitter.com/9Anv0XLU2N

— Man's Not Barry Roux  (@AdvBarryRoux) August 21, 2018