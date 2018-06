Ορμητικά νερά παρέσυραν όχημα στο Πήλιο (vid)

Προβλήματα σε όλη τη χώρα έχουν δημιουργήσει οι έντονες βροχοπτώσεις που έφερε «Νεφέλη».

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένα αυτοκίνητο στο Πήλιο να έχει παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά και να βρίσκεται μέσα στη θάλασσα.

Το βίντεο έχει τραβηχτεί στο χωριό Καμάρι του Πηλίου σήμερα το πρωί.

Πηγή: reader.gr

Major flash flooding already reported in Kamari, Pelion, Greece late this morning, June 26! Report: Αποστολια Σολδατου pic.twitter.com/k1LCjzRcs6

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 26 Ιουνίου 2018