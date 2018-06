Η δυνατή μουσική μας «σπρώχνει» στο junk food

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει έρευνα ειδικών από τα πανεπιστήμια της Στοκχόλμης και της Νότιας Φλόριντα των ΗΠΑ, που περιλάμβανε πειράματα σε καφετέρια και σουπερμάρκετ της σουηδικής πρωτεύουσας.

Οι ερευνητές έπαιζαν για πολλές ημέρες τραγούδια των Εντ Σίραν, Βαν Μόρισον, Τζάνετ Τζάκσον και Scorpions σε ένταση 50 ντεσιμπέλ (περίπου η ένταση μιας χαμηλόφωνης συζήτησης) ή 70 ντεσιμπέλ (η ένταση μιας μέσης ηλεκτρικής σκούπας) και κατέγραφαν τις επιλογές των πελατών. Ως υγιεινά είχαν χαρακτηρίσει προϊόντα όπως οι σαλάτες, οι τορτίγιες με λαχανικά ή η γκρανόλα με γιαούρτι. Τα ανθυγιεινά προϊόντα περιλάμβαναν μπέργκερ, τσιπς, μπισκότα με κομμάτια σοκολάτας, σάντουιτς με τυρί και χοιρινό.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πιο δυνατή μουσική είχε ως αποτέλεσμα λιγότερο υγιεινές επιλογές. Με την ένταση στα 50 ντεσιμπέλ, το 32% των πελατών αγόρασε προϊόντα που εμπίπτουν στην κατηγορία των υγιεινών, ενώ με την πιο δυνατή μουσική το αντίστοιχο ποσοστό έπεσε στο 25%. Στη μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Academy of Marketing Science ισχυρίζονται ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χαμηλόφωνη μουσική μας χαλαρώνει ενώ η δυνατή μας εξιτάρει, και οι δύο αυτές ψυχολογικές καταστάσεις καθορίζουν την επιλογή μας στο φαγητό.

Με άλλα λόγια: δεν θα δείτε ποτέ salad bar σε μια συναυλία των Iron Maiden, καλή ώρα σαν και αυτή της 20ής Ιουλίου στη Μαλακάσα...

Πηγή: reader.gr