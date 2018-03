«Έδεσε» στη Σύρο το μεγαλύτερο ταχύπλοο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (pics & vids)

Στο λιμάνι της Σύρου αγκυροβόλησε το πλέον σύγχρονο ταχύπλοο της εκστρατευτικής μεταγωγικής δύναμης του αμερικανικού στόλου Carson City.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ εκφράζει τις ευχαριστίες του στον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο για την ισχυρή υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ελληνοαμερικανική συνεργασία.

Επίσης, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στον δήμαρχο Σύρου - Ερμούπολης Γιώργο Μαραγκό για την υποδοχή και σημειώνει: «Έχοντας επισκεφτεί το νησί, γνωρίζω ότι οι ναυτικοί μας θα απολαύσουν τη μοναδική του ομορφιά και τη φιλοξενία των κατοίκων του. Θα αναζητήσουμε ευκαιρίες για μελλοντικές επισκέψεις».

Welcome to Syros #USNSCarsonCity and thank you Governor @hatzimarkos for your region’s strong support to the US-Greece alliance https://t.co/3k3ToSdZ4w

Σε ανάλογη ανάρτηση, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα εκφράζει τη χαρά της για την επίσκεψη του USNSCarsonCity στη Σύρο.

#USNSCarsonCity Captain Adema: “Our crew is excited for this port visit. These visits allow our crew to experience the rich history of Greece” Carson City is conducting naval ops to advance security and stability in the region. #SteadyPresence https://t.co/sVd1DJAIeE pic.twitter.com/0vj9ZLkFHy

— Naval Forces Europe (@USNavyEurope) March 16, 2018