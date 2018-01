Αμερικανός πρέσβης: «Προσδοκώ να δω περισσότερους Αμερικανούς στην Ελλάδα»

«Η Ελλάδα είναι στο καλύτερο επίπεδο του Συμβουλευτικού Ταξιδιωτικού Προγράμματος του State Department. Προσδοκώ να δω περισσότερους Αμερικανούς τουρίστες στην Ελλάδα φέτος», έγραψε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Greece at the best level of the State Department’s new Travel Advisory Program. I’m looking forward to seeing even more American tourists here in Greece in the year ahead. https://t.co/Q71ID2CT3V

— Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) 10 Ιανουαρίου 2018