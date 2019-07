Μια οντισιόν εξαθλίωσης!

«Η ζωή μου ήταν εύκολη, μπόρεσα να φοιτήσω σε τρία πανεπιστήμια και στα 23 μου ήμουν απόφοιτη. Είμαι λευκή, Γερμανίδα, γεννήθηκα σε μια χώρα πλούσια με ένα διαβατήριο “σωστό”. Όταν τα συνειδητοποίησα όλα αυτά, ένιωσα ότι έχω ηθική υποχρέωση να βοηθήσω όσους δεν είχαν τις ίδιες ευκαιρίες με εμένα»

Η δήλωση-φαντάζομαι πλέον γνωστή στο πανελλήνιο- ανήκει στην θαρραλέα καπετάνιο του Sea Watch 3 Καρόλα Ρακέτε που συνελήφθη επειδή ελλιμένισε το πλοίο που είχε περισυλλέξει πρόσφυγες από την Λιβύη εκ των οποίων 40 παρέμεναν για δυο εβδομάδες στα ανοιχτά.

Είναι αδύνατον στην δήλωση της να μην σταθείς στην ιεράρχηση που επιχειρεί!

Η εύκολη ζωή, απόρροια ταξικής προέλευσης , τα τρία πανεπιστήμια , ότι γεννήθηκε λευκή ,- τι τύχη κι αυτή- σε μια πλούσια χώρα και το κυριότερο σε μια χώρα με διαβατήριο «σωστό» και ισχυρό.

Το χαρτί που σε κάνει να νοιώθεις πιο δυνατός από πολίτες άλλων χωρών.

Έτσι είναι! Για όσους έχουν ζήσει έστω και ένα μήνα κάπου στο εξωτερικό, σίγουρα το έχουν αισθανθεί!

Η Καρόλα έμπλεξε όπως μπλέκουν όσοι αποφασίζουν να συγκρουστούν, όσοι αποφασίζουν τον δρόμο της ανυπακοής , σ’ αυτή την Ευρώπη χωρίς σύνορα και άλλα φτηνά σχήματα λόγου , με αρχές και αξίες τις οποίες καθορίζουν πάντα- πλάθοντας τες στα μέτρα τους με την μέθοδο της πλαστελίνης -οι κατά τόπους ισχυροί!

Η Καρόλα ακόμα και στον τομέα της, στον επαγγελματικό της περίγυρο , αποτελεί εξαίρεση. Τους κανόνες ακολουθούν και πρεσβεύουν οι περισσότεροι! Τους κανόνες που επιβάλλει το διεθνές δίκαιο.

Λες κι αυτό το περιβόητο διεθνές δίκαιο έχει συνταχθεί από τους απλούς ανθρώπους της κάθε χώρας. Από τον μπακάλη , τον μανάβη , τον κουρέα.

Αλλά είπαμε, οι νομοί αποτελούν επιστημονικό αντικείμενο επιφανών νομικών . Δεν είναι δουλειά του καθένα. Και σίγουρα δεν θα εξυπηρετούν τον καθένα!

Έτσι απλά αναφέρω μια περίπτωση επιβολής διεθνούς δικαίου που διαδραματίστηκε κοντά μας , στα πέριξ, πριν μερικά χρόνια , με τις πληγές να παραμένουν ακόμα ανοιχτές.

Απόφαση και εφαρμογή των νόμων του διεθνούς δικαίου ήταν η…μπούκα στην ενιαία Γιουγκοσλαβία που οδήγησε φυσικά γιατί αυτός ήταν ο βασικός σκοπός , στον διαμελισμό της αλλά και στην καθολική επικράτηση των θερμοκέφαλων από όλες τις μεριές!

Απευθυνόμενος σ’ αυτό το διεθνές δίκαιο είχε πει τότε την περίφημη φράση ο Εμίρ Κουστουρίτσα.

«Ο πατέρας μου από την Βοσνία-Ερζεγοβίνη , η μητέρα μου από την Σερβία εγώ γεννημένος στο Σεράγεβο , ήρθαν όλοι αυτοί να μου πουν ποιος είμαι, με ποιους θα πάω και θα ζήσω!!!

Αλλά και ο Κουστουρίτσα , όπως και η Καρόλα αποτελούν την εξαίρεση. Δεν έχουν μάθει να σκέφτονται ορθολογικά, όπως οι πολλοί που διατυπώνουν άποψη για το περιστατικό.

Πως από τους 40 που περισυνέλεξε η Ρακέτε μόλις οι 10 ή 12 ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες , ηλικιωμένους, γυναίκες έγκυες και παιδιά, οπότε οι υπόλοιποι σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες οφείλουν να επιστρέψουν(!!!) ή δεν συντρέχει λόγος να τους περισυλλέξουν!!!

Όταν πλέον οι πολλοί εμπεδώσουν –μετά από εντατικά μαθήματα – πόσο έχει φτηνύνει η ανθρώπινη ζωή και έχουν συνηθίσει στις εικόνες με τις εκατόμβες των ξεβρασμένων πτωμάτων , τότε με περισσή ευκολία μπορούν να συζητάνε και να ξεχωρίζουν ανάμεσα σε όσους βολοδέρνουν για εβδομάδες στα ανοιχτά ποιοι «δικαιούνται» σύμφωνα με τις κατηγοριοποιήσεις να πατήσουν ξηρά και για ποιους το κύμα που θα τους τυλίξει θα αποδειχθεί μύρο , όπως έγραφε ξεκινώντας τα Λόγια της Πλώρης ο Ανδρέας Καρκαβίτσας.

Αυτός είναι ο πολιτισμός που χτίσαμε με τα χεράκια μας και τα μυαλουδάκια μας κι αυτόν υπηρετούμε.

Το είχαν πει χρόνια πίσω οι Genesis ο Κόλινς με τον Ράδερορντ :

There's too many men, too many people

Making too many problems

And not much love to go round

Can't you see this is a land of confusion?

This is the world we live in

And these are the hands we're given.

Από την μια οι πόλεμοι , η πείνα , η δυστυχία όλα αυτά που κάποιοι διάβολε τα προκαλούν και εξωθούν αυτούς τους ανθρώπους να σέρνονται σαν τα φίδια , μετά οι έμποροι ψυχών στο ρόλο του Αχέροντα που τους μεταφέρουν στο πουθενά έναντι υψηλών αντιτίμων και τώρα τα κριτήρια που οφείλουν να πληρούν σύμφωνα με τους νόμους ώστε να συνεχίσουν τουλάχιστον να υπάρχουν.

Κριτήρια και προϋποθέσεις για να συνεχίσει μια καρδιά να χτυπά!!!

Αυτοί οι άνθρωποι είναι τριςδυστυχισμένοι γιατί πριν την ζωή τους έχουν χάσει την αξιοπρέπεια τους.

Πολιτισμός , όχι αστεία!!!

Γι’ αυτό μην το παιδεύουμε! Με τον ορθολογικό τρόπο σκέψης που διακρίνει τους πολλούς μια λύση υπάρχει μπας και δουν οι φουκαράδες στον ήλιο μοίρα αλλά και από την άλλη να βγει χρήμα από την υπόθεση γιατί αλλιώς κανείς δεν θα ενδιαφερθεί.

Τώρα να οργανωθεί ένα παγκόσμιο X FACTORY μια οντισιόν εξαθλίωσης όπου θα παρελαύνει με όποιον τρόπο μπορεί ο κάθε ταλαίπωρος και φυσικά ο πιο εξαθλιωμένος θα κερδίζει έπαθλα και διακρίσεις.

Ή ένα Survivor πραγματικό , οριτζινάλε, με αυθεντικούς πρόσφυγες , μετανάστες κανονικούς , που όσοι περάσουν στην κυριολεξία από 40 κύματα και σωθούν, θα κερδίσουν εκατομμύρια και συγχρόνως θα τους μάθει ο κόσμος!

Όσοι πάλι πνιγούν, τι να γίνει; Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι! Αν έχουν οικογένεια κάτι θα της δώσουν από τα έσοδα του διαφημιστικού χρόνου! Αρκεί στην φαμίλια κάποιοι να πληρούν τα κριτήρια ώστε να θεωρούνται ευπαθείς!