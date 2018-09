Και εσένα, ρε μεγάλε, τι σε νοιάζει, αν ο άλλος αγοράσει το νέο iPhone;

Ένα από τα top θέματα της ημέρας χθες για το Gazzetta.gr δεν ήταν κάποιο αθλητικό. Δεν είχε να κάνει με το ντέρμπι στην Premier League ή με τη νίκη του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ στη Super League. Είχε να κάνει με το νέο iPhone που ήρθε στην Ελλάδα.

Είχε να κάνει με το γεγονός ότι το νέο ακριβό iPhone XS Max των 1539€ εξαντλήθηκε από την πρώτη κιόλας ημέρα κυκλοφορίας του στη χώρα μας . Για να καταλάβετε τι εννοούμε, τα Reactions που είχε το post της είδησης στο Facebook είτε του gazzetta είτε στα προσωπικα Facebook προφιλ άλλων χρηστών που το κοινοποίησαν, έφτασαν στο επίπεδο «γκολ Βαρέλα στην Τούμπα» ή «offside Ολυμπιακού».

Και τα περισσότερα σχόλια, οι περισσότεροι τσακωμοί και αντιδικίες, είχαν να κάνουν με το γιατί οι Έλληνες καταναλωτές έδωσαν 1539€ για να αγοράσουν το πανάκριβο, η αλήθεια είναι, τηλέφωνο της μεγαλύτερης εταιρείας του κόσμου.

Είχαμε τα κλασσικά «είστε πρόβατα», είχαμε τα κλασσικά «μνημόνιο μέχρι να σβήσει ο ήλιος, είχαμε τα κλασσικά «550 δόσεις και θα κάνεις αναπάντητη επειδή δεν έχεις κάρτα».

Και αυτό το παραμύθι κρατάει πάρα πάρα πολλά χρόνια. Από τις πρώτες μέρες που κυκλοφόρησε το iPhone στην Ελλάδα, μιλάμε το 2010 ή λίγο πιο πριν, τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούργιο μοντέλο της εταιρίας από το Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας.

Και εντάξει είναι λογικό από ένα σημείο και μετά να αντιδρούμε όταν κάποιο τηλέφωνο κάνει 1539€ και εξαντλείται από παντού από την πρώτη κιόλας ημέρα, αλλά γιατί αυτό το πράγμα συνεχίζει τόσα χρόνια μετά να αποτελεί νούμερο ένα θέμα συζήτησης στο ελληνικό Internet;

Λες και η Samsung, τα δικά της καλά κινητά τα δίνει 300 ευρώ για παράδειγμα. Λες και το iPhone είναι ένα κινητό τηλέφωνο του... «πεταματού» και όχι είναι ένα τρομερό smartphone.

Θα συμφωνήσω ότι τα τελευταία χρόνια η Huawei, η OnePlus και η Xiaomi έχουνε βγάλει κάποια αξιοπρεπέστατα κινητά τηλέφωνα σε τρομερές τιμές, γύρω στα 300 με 500 ευρώ. Όπως και Samsung προφανώς έχει βγάλει πολύ πολύ καλά τηλέφωνα.

Κανένα όμως από αυτά δεν είναι iPhone και ούτε πρόκειται να γίνει τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον.

Ένα από τα «προβλήματα» που αντιμετωπίζει με το iPhone η Apple είναι το γεγονός ότι η εταιρία δεν μπορεί εύκολα να το... ξεφορτωθεί. Τι εννοώ; Έχουν υπολογίσει ότι κάθε iPhone αλλάζει περίπου 3 χέρια μέχρι να περάσει στη λήθη. Δηλαδή το αγοράσει κάποιος, μετά από ένα με δύο χρόνια παίρνει το καινούργιο μοντέλο και το πουλάει, ο επόμενος κάτοχος το κρατάει άλλο ένα χρόνο, παίρνει κάποιο άλλο, το πουλάει, ο τρίτος κάτοχος το ίδιο και συνεχίζεται.

Και αυτό δε συμβαίνει επειδή είναι όμορφο (που είναι), ή επειδή η Apple ακόμα πουλάει status (που πουλάει), αλλά επειδή είναι αξιόπιστα, είναι στιβαρά σε κατασκευή και το βασικότερο όλων: επειδή παίρνει όλα τα updates τέσσερα και πέντε χρόνια από τη στιγμή που κυκλοφορούν.

Και αυτό ουσιαστικά αυτό είναι και το μεγάλο τους πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Τα τηλέφωνα αυτά βγάζουν τα λεφτά τους.

Όσο και αν δεν το πιστεύετε, όλες οι έρευνες για τα iPhone, ακόμα και τα πιο ακριβά, δείχνουν ότι σε βάθος χρόνου βγάζουν τα λεφτά τους.

Επειδή ουσιαστικά κάθε καταναλωτής αγοράζει τώρα το 2018 ένα iPhone και μπορεί να κάνει τη δουλειά του μέχρι και το 2022. Είτε το έχει αυτός είτε το έχει πουλήσει σε άλλον. Μπορεί να την κάνει μια χαρά.

Όλα τα updates θα γίνονται κανονικά, το iPhone θα τρέχει ακόμα και μετά από τέσσερα χρόνια σε κανονικές για την... εποχή ταχύτητες και έτσι θα μπορεί να το δουλεύει σχεδόν μια χαρά.

Ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι αν κάποιος χρήστης δώσει 1000€ για παράδειγμα για να πάρει ένα τηλέφωνο της Apple και το κρατήσει κατά μέσο όρο 4 χρόνια, θα βγει πιο... κερδισμένος σε σχέση με κάποιον άλλο χρήστη που θα προτιμήσει κάποιο πιο φτηνό Android που θα κάνει περίπου 350 ευρώ. Γιατί υπολογίζεται ότι μέσα αυτά τα τέσσερα χρόνια θα έχει αλλάξει σχεδόν δύο με τρεις φορές τηλέφωνο.

Οπότε έρχεται κάπως μία η άλλη με τα χρήματα. Και βέβαια ένα Android που κάνει 300€ το 2018, δεν μπορεί να πουληθεί πάνω από 100€ ένα χρόνο μετά. Ενώ ένα iPhone που αγόρασες το 2018 1000€, το 2020 μπορεί να το πουλήσεις ανετά 400€, ίσως και παραπάνω.

Τα iPhone είναι φτιαγμένα είτε από άποψη software είτε από hardware, για να κρατάνε πολλά χρόνια, να έχουν μεγάλη απόδοση και μεγάλη μεταπολιτική αξία. Αυτό είναι το πλάνο της Apple, αυτό ήταν το business case του Steve Jobs και ακόμα αυτό ακολουθεί η μεγαλύτερη εταιρία στον κόσμο.

Γιατί τα γράφουμε όλα αυτά;

Για δύο λόγους:

Πρώτον το iPhone πραγματικά είναι ένα καταπληκτικό τηλέφωνο που καλύπτει πλήρως ένα καταναλωτή, έναν μέσο καταναλωτή αν θέλετε, που θα το αγοράσει για τα επόμενα 3-4 χρόνια. Είναι ακριβό; Ασφαλώς και είναι, κανείς δε λέει το αντίθετο.

Και δεύτερον όλα αυτά τα γράφουμε επειδή πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με την κατσίκα του γείτονα και να αφήσουμε να αγοράσει κάνεις ό,τι πραγματικά θέλει.

Και κανείς δεν είναι χαζός επειδή αγόρασε iPhone και φυσικά κανείς δεν είναι έξυπνος επειδή προτίμησε Android.

Ό,τι και να πάρετε, με γειά...

*sent from my iPhone